السعودية للكهرباء: المشتركين لن يتحملوا أي تكلفة لتركيب العدادات الذكية على الدوام

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن المشتركين لن يتحملوا أي تكلفة لتركيب العدادات الذكية على الدوام وليس لـ 3 سنوات.

وجاء ذلك ردًا على مقطع فيديو ذكر فيه صاحبه أن المشتركين لن يتحملوا أي تكلفة لتركيب العدادات الذكية لمدة 3 سنوات فقط.

وقالت الشركة : المشتركين لن يتحملوا أي تكلفة لتركيب العدادات الذكية على الدوام وليس لـ 3 سنوات، كما ورد في الفيديو، وتحرص الشركة على عدم تأثر مشتركيها باستبدال العدادات القديمة.