الأخضر يستعد لكأس آسيا بمناورة تكتيكية في معكسر ماليزيا

نواف السالم(صدى):

يستكمل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا؛ ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

وجاء التدريب تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والذي عمد إلى تطبيق مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب؛ فيما لم يشارك لاعب خط الوسط أيمن الخليف في الحصة التدريبية نظير شعوره بآلام اجهاد في العضلة الخلفية الداخلية للساق لليمنى.

وفي سياق متصل، التحق اللاعب عبدالله الحمدان بمران اليوم، بعد أن فضّل الجهاز الطبي إراحته عن مران الأمس في أعقاب شعوره بآلام في باطن القدم اليسرى؛ فيما سيخوض المنتخب مباراتين وديتين يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين، أمام منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية على التوالي.