شاب يقطع أكثر من 600 كيلومتر للمشاركة في «القعود قعودك لا طرحته»

طلال الغامدي(صدى):

تمكن الشاب سامي الشمري من قطع أكثر من 600 كيلو متر؛ للمشاركة في المسابقة الكبرى التي أعلنها نادي الإبل بعنوان «القعود قعودك لا طرحته».

وحضر الشاب من منطقة شمال حائل لمقر المهرجان في منطقة الصياهد، مؤكدًا أنه لديه الثقة الكاملة بنفسه لقدرته على طرح القعود في حال حالفه الحظ واختارته الكاميرا.

وتتمثل المسابقة في اختيار الكاميرا لأربعة من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، إذ يشارك في المسابقة 4 قعدان وبمجرد طرح المتسابق للقعود يستطيع الحصول عليه.