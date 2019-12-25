قلق في عُمان على السلطان قابوس

عمان(صدى):

شهد المجتمع العُماني خلال اليومين الماضيين، أنباء عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، بينما لم يُصدر ديوان البلاط السلطاني نفيًا أو تأكيدًا على الخبر.

وأعرب الشعب العُماني عن رغبته في الاطمئنان فقط على صحة السلطان، معبرين عن قلقهم الشديد عليه.

ودشّنوا وسم «نريد أن نطمئن فقط»؛ للمطالبة بإصدار بيانًا حول صحة السلطان الذي حكم البلاد لنحو 50 عامًا.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، قد نشرت أنباءًا تؤكد فيها أن «عمان تستعد لخلافة السلطان قابوس» ما زاد قلق الشعب العماني.