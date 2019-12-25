شاهد.. سخرية من لاعب مصري حاول تقليد «غوميز »

نواف السالم(صدى):

تعرَّض لاعب نادي أسوان المصري، محمد الصباحي، إلى موجة من السخرية؛ إثر محاولته تقليد الفرنسي بافيتيمبي غوميز في طريقة احتفاله.

وسدّد محمد الصباحي، الهدف الأول لناديه في شباك طنطا، خلال مباراة الفريقين أمس الثلاثاء، ليقوم بالاحتفال على طريق نجم الهلال ؛ لكنه ظهر وكأنه يقلد حركة العنكبوت وليس الأسد.

وسخرت شريحة عريضة من جماهير الساحرة المستديرة، من عدم تمكُّن اللاعب المصري من تقليد احتفال نجم الهلال بالشكل الصحيح.