كاريلو خارج مواجهة الحزم بسبب الإيقاف

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، عن غياب البيروفي أندري كاريلو محترف فريق الهلال الأول لكرة القدم عن مواجهة فريقه أمام الحزم بسبب عقوبة الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفي سياق متصل، استكمل الهلال تحضيراته لمواجهة مضيفه الحزم، غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث غادرت بعثة الفريق إلى الرس، دون ياسر الشهراني لحصوله على راحة.