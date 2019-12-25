أستاذ علوم سياسية يكشف الخطط الإيرانية لعرقلة التطور في الخليج منذ 40 عامًا

خالد الظفيري(صدى):

كشف أستاذ العلوم السياسية الكويتي الدكتور فيصل بو صليب، عن الخطط الإيرانية الخبيثة التي كانت ولا زالت تعرقل أي تطور في الخليج العربي.

ولفت «بو صليب» إلى الثورة الإيرانية قبل 40 عامًا التي مهّدت إلى قيام مليشيا إيرانية هددت الأمن الخليجي والعربي، ما كان سببًا في عرقلة أي تطور في الخليج العربي بتشتيته سياسيًا.

كما أوضح أن حادثة جهيمان واقتحام الحرم المكي كانت إحدى خطوات النظام الخميني؛ لتنفيذ أهدافه، إضافة إلى دوره في الحرب الخليجية الأولى والثانية، وظهور حزب الله في لبنان ومليشيا الحوثي في اليمن، والعديد من المليشيا التابعة للحرس الثوري في العراق.

ونفذ النظام الإيراني، العديد من العمليات الإرهابية على مدار العقود الماضية، تحت مظلة الدفاع عن ولاية الفقيه، فيقوم بتطوير الصواريخ الباليستية ونشرها وتوزيعها على مليشياته، وكذلك إثارة النعرات الطائفية داخل دول المنطقة.