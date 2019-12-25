تزامنًا مع ظاهرة الكسوف الحلقي.. ذكريات سنة الظلمة قبل 70 عاماً

علي القحطاني(صدى):

روي كبير السن ” سعود المديني ” حكاية ظاهرة فلكية نادرة شهدتها المملكة قبل ٧٠ عاماً، وفي ظهيرة يوم التاسع والعشرين من جمادى الأول 1371 هجرية، وذلك تزامنا مع ظاهرة الكسوف الحلقي.

وقال المديني لقناة العربية : عندما كنت في العاشرة من عمري، كنت ألهو أنا وأقراني بجوار مسكننا، وهو عبارة عن خيام صغيرة بلا كهرباء، وكان الوقت حينها ظهراً وتفاجأنا برؤية النجوم تتلألأ في السماء وحل الظلام.

وأضلف : كلم أكن أعلم حينها أنه كسوف للشمس، وذهبت مسرعاً إلى والدي الذي وجدته يؤدي صلاة الكسوف، وسألته عن هذا الأمر وأخبرني أنه كسوف الشمس ” قائلا : ” منظر رؤية النجوم في منتصف الظهيرة، راسخا في ذهني إلى الآن “.

في حين قال عبيد محمد: ” عندما كسفت الشمس في ذلك العام، عشنا في ظلام حالك، وكأننا في الليل فعلاً، حيث كان كسوفاً كاملاً، وحينها لا إضاءات أو أجهزة إنارة “.

في حين علق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: ” قبل ٧٠ عاما بتاريخ ١٣٧١/٥/٢٩ هجرية ساد الظلام في فترة الظهيرة وظهرت النجوم وتم تسميتها بسنة الظلمة، بسبب الكسوف الكامل للشمس.

وقال: ” في صباح يوم غد الخميس، ستشرق الشمس وبها كسوف جزئي على معظم مناطق المملكة وتشاهد حلقياً على الأحساء،‬ فمنظر جزء الشمس المكسوف سيكون على الأجزاء الجنوبية الشرقية ويتناقص لدرجة التلاشي على الشمال الغربي ناحية ‫حقل،‬ وينتهي الكسوف قرابة الساعة الثامنة صباحاً بتفاوت بسيط للمواقع.