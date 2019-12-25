بالفيديو.. العاهل الأردني يشتري الخضار من سوق أربد

عمان(صدى):

تجول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في شوارع مدينة إربد الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية، وهو في طريقه عودته من هناك إلى عمان.

وظهر العاهل الأردني في مقطع فيديو وهو يصافح المارة وباعة الخضار والفواكه في «إربد»، كما هنأ سيدة مسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

ونزل الملك عبدالله الثاني إلى أحد شوارع المدينة وقام بشراء الخضار والفواكه من بائع بسيط في سوق أربد، كما حضر جلسة توعوية عن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي «انهض» في جامعة اليرموك.