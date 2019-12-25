  • الأربعاء 25

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. العاهل الأردني يشتري الخضار من سوق أربد

بالفيديو.. العاهل الأردني يشتري الخضار من سوق أربد

بالفيديو.. العاهل الأردني يشتري الخضار من سوق أربد
عمان(صدى):

تجول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في شوارع مدينة إربد الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية، وهو في طريقه عودته من هناك إلى عمان.

وظهر العاهل الأردني في مقطع فيديو وهو يصافح المارة وباعة الخضار والفواكه في «إربد»، كما هنأ سيدة مسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

ونزل الملك عبدالله الثاني إلى أحد شوارع المدينة وقام بشراء الخضار والفواكه من بائع بسيط في سوق أربد، كما حضر جلسة توعوية عن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي «انهض» في جامعة اليرموك.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 89812 ] نشر منذ 1 ساعة

عادي زيه زي الناس ..

.. اذا لم تخطيء على الناس بشيء فعلام الخوف من الناس …..؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *