أمانة المدينة تعلن تأخير دوام غد الخميس

المدينة المنورة(صدى):

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن تأخير دوام يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا، حفاظًا على سلامة منسوبيها من كسوف الشمس.

وذكرت الأمانة في بيان لها: «نظرا لتزامن صلاة الكسوف مع وقت الحضور للعمل وأيضا مع توقيت ذهاب الطلاب والطالبات للمدارس، واستشعارة منا بأهمية هذه الأيام الأولياء الأمور وحرصا على سلامتكم، فقد تقرر تأخير دوام يوم غد الخميس 29 ربيع الآخر 1441هـ المنسوبين الأمانة والبلديات التابعة ليكون بداية الدوام اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ويعد هذا الأمر اختياري للموظفين والموظفات».