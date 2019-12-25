الخبير حماد السهلي يُطالب بتأخير حركة الطيران غدًا إثر كسوف الشمس

نايف السالم(صدى):

طالب الإعلامي وخبير الطيران، حماد السهلي، بتأخير حركة الملاحة الجوية صباح غدًا الخميس؛ حرصًا على سلامة الطيارين.

وقال «السهلي»: «حرصا على سلامة الطيارين والمسافرين من الأفضل تأخير حركة الملاحة الجوية غدا صباحا حتى تنتهي حالة الكسوف بإذن الله».

وأضاف: «ويعتبر الطيارون أكثر ناس يواجهون أشعة الشمس بشكل مباشر في قمرة القيادة»، مؤكدًا أن زجاج الطائرات غير مقاوم للكسوف.

وأردف: «الظاهر الكسوف له تأثير على بعض الوزارات وشكل عيونهم ماتتحمل لكن بقية القطاعات تتحمل عمى العيون، مفروض مافيه اجتهاد والنظام يطبق للجميع ».

وأقدمت العديد من القطاعات على تأخير مواعيد الدوام إلى التاسعة صباحًا حفاظًا على سلامة منسوبيها، وكذلك أعلنت عدد من الجامعات والمدارس عن تأخير موعد الاختبارات.