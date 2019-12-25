مقتل عناصر حوثية في محاولتي تسلل فاشلة بالجوف

فهمي محمد(صدى):

تمكن الجيش الوطني اليمني، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولتَيْ تسلل لعناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديريتَي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف.

ونجح الجيش اليمني في إيقاع قتلى وجرحى من المليشيات التي حاولت التسلُّل، في اتجاه مواقع في جبهة حام، كما أفشل محاولة تسلل حوثية، في وادي شواق شرقي منطقة الساقية في مديرية المصلوب، وأجبرتها على الفرار.

وجاء ذلك بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة؛ بينما قُتل وجُرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، بانفجار عبوة ناسفة كانت قد زرعتها في وقت سابق بمنطقة الزرقة في مديرية المصلوب.