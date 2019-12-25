«نسما القابضة» تعلن عن وظائف أمنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة الوطنية نسما القابضة، باب التقديم إلى عدة وظائف أمنية شاغرة للمواطنين؛ للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها «نما للشحن» في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة، وذلك تحت مسمى «حارس الأمن».

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م؛ ويستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنـــــــا.