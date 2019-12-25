الخضيري: هذه المدن قد لا تشاهد الكسوف

الرياض(صدى):

حذر الفلكي عبدالله محمد الخضيري، اليوم الأربعاء، من خطورة النظر إلى السماء وقت الكسوف، موضحًا أن هناك مدن قد لا تشاهد الكسوف.

وقال الخضيري :تفاوت نسب الكسوف ومدته في مدن المملكة الذي تتصدره الاحساء ب 83دقيقة فالرياض ب71دقيقة فنجران ب 69دقيقة ثم سدير ب64 دقيقة ثم المجمعة ب63دقيقة ثم حفرالباطن ب 61دقيقة ثم ابها ب 59دقيقة يتيح للناس مشاهدته واقامة صلاة الكسوف بينما المدن التي يقل فيها عن نصف ساعة لا يشاهدونه ولايصلون

وأضاف : المدن التي قد لا يشاهد فيها الا بالخروج عن وسط المدينة مثل حقل ب8دقائق وتبوك ب 17 دقيقة ثم سكاكا ب30 دقيقة وعرعر ب 33دقيقة وهذه المدد قصيرة قد لا يلحظها المشاهد وبالتالي لاتقام صلاة الكسوف لعدم رؤيته لضئالة الجزأ المنكسف والمصادف لنهايته .هذا والله اعلم . يجب عدم النظر للشمس.