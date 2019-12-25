طريقة سهلة للتخلص من الحكاك عند ارتداء الصوف

أميرة خالد(صدى):

دائمًا ما نعاني من الحكاك عند ارتداء كنزات مصنوعة من الصوف، ما يُسبب لنا الإزعاج وعدم الراحة، وفي الوقت ذاته لا يمكننا الاستغناء عن هذه الكنزات في فصل الشتاء لأناقتها وما تمنحه من دفء.

ويوجد طريقة سهلة وبسيطة للتخلص من مشكلة الحكاك نهائيًا، وذلك من خلال وضع الكنزة في كيس من النايلون مع إغلاقه جيدًا، ثم قومي بحفظه في الثلاجة لمدة يومين أو ثلاثة أيام.

وبعد مرور هذه الفترة، اتركي الكنزة لفترة لتصبح أكثر دفئًا، وعند ارتدائها لن تشعري بأي حكة أو إزعاج، كما يمكنك غسلها بالماء البارد مع وضع عدة نقاط من الجليسيرين.

وانقعي الكنزة جيدًا في مزيج الماء والجلسرين وملعقتان من خل التفاح، لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم قومي بعصرها وتجفيفها.