صحة الرياض: النظر للشمس اثناء الكسوف يسبب عمى الكسوف الشمسي

سعيد العجل(صدى):

حذر المنسق الوطني لبرنامج صحة العين ومكافحة العمى بصحة الرياض (د/ منيره ناصر الدوسري) من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة غدا الخميس ٢٩/٤/١٤٤١ اثناء الكسوف والذي سيبدا بمشيئة الله من الساعه ٥:٣٠ص وينتهي ٧:٤٥ص لمايسببه من ضرر على البصر يستمر مع المصاب طوال حياته، كما اكدت بانه يجب منع الأطفال من النظر الى قرص الشمس أثناء الكسوف الذي يعتبر من مسببات العمى لأن الحماية لديهم غير مكتملة، ما يسبب ضرراً بالغاً على الشبكية.

وعليه يجب تجنب النظر للشمس وقت الكسوف الكلي أو الجزئي أو الحلقي بالعين المجردة،لما يسببه من أضراراً كثيرة على العين دائمة في تصل لشبكية العين وتسبب العمى الجزئي الدائم للعين وان النظر الى قرص الشمس أثناء الكسوف بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام النظارات أو العدسات التليسكوب يسبب “عمى الكسوف الشمسي” وهو عباره عن حروق في المركز البصري في شبكية العين ويمكن أن يحدث ذلك من دون ألم، وقد يستغرق ظهور الاعراض عدة ساعات أو أيام من مشاهدة الكسوف بسبب تأثيرات الأشعة حيث ان الشمس تصدر نوعين من الأشعة، وهما الأشعة المرئية وغير المرئية، وتعد الأشعة غير المرئية هي الأخطر والاكثر تأثيراً على شبكية الإنسان.

وتكمن خطورتها في اتلاف مركز البصر بشبكيه العين مسببة ضعف في حدة الإبصار وروية تعرجات في الخطوط المستقيمه و عتامة بجهاز الإبصار المركزي وضعف في تحديد الالوان تعرج في رؤية الخطوط المستقيمة.

وبالتشخيص وفحص الشبكية يتضح وجود بقع صفراء بمركز الإبصار بسبب تأثير اشعة الشمس على خلايا استقبال الصور والملونة في شبكية العين.