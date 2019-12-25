«موبايلي» تعلن عن وظائف شاغرة لذوي الخبرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة موبايلي، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة لذوي الخبرة؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض وفق عدة مسميات وشروط.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف “، أن الوظائف متاحة للمواطنين فقط، وفق المسميات والشروط التالية:

1- أخصائي مهني شريك أعمال الاتصالات Communication Business Partner Specialist Professional:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درحة البكالوريوس في تخصص الصحافة، الإعلام، الاتصالات، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

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2- مدير عام التحليلات وإدارة المعلومات General Manager Analytics & Information Management:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

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3- أخصائي مهني موقع المشاريع المدنية Civil Site Projects Specialist Professional:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، الاتصالات أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

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4- مدير عام دعم التسويق General Manager Marketing Support:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، العلاقات العامة أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

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