الهلال يختتم استعداداته للحزم في مشواره لاستعادة الصدارة (صور)

نواف السالم(صدى):

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعدادا لمواجهة مضيفه الحزم، غدا الخميس، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتركزت الحصة التدريبية على النواحي الفنية، وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، فيما تخلل التدريب «جمل فنية، تطبيقات تكتيكية، مناورة على نصف الملعب».

واصل الثلاثي سلمان الفرج، سالم الدوسري وكارلوس إدواردو، برامجهم المعدة لهم مسبقا، فيما تغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى القصيم تأهبا المواجهة فريق الحزم مساء يوم غد الخميس.

ويسعى الهلال إلى اقتناص الثلاث نقاط خارج الديار، في إطار مشواره لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري، بعد تأجيل أكثر من مباراة له بالتزامن مع مشاركاته الأسيوية والعالمية.