وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأوضح المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: طبيب – أمراض النساء والتوليد (الظهران)، طبيب وحدة العناية المركزة- التخدير (الأحساء)، مساعد معدات الرعاية التنفسية (الأحساء)، أخصائي اتصالات (الظهران)، أخصائي عناية مركزة حديثي الولادة (الظهران).

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