الغلط على مين !

الأربعاء 25
ديسمبر
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الغلط على شركة الصيانه المسئولة عن السائق والمعدة،Can المفروض وضع أقماع بشرائط،لمسافة كافية لا تقل عن خمسين إلى مئة متر تقريبا،كحد أدنى للقرب من المعدة،التى تعمل فالطريق..
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89801 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8442 ] نشر منذ 27 دقيقة
الغلط على شركة الصيانه المسئولة عن السائق والمعدة،Can المفروض وضع أقماع بشرائط،لمسافة كافية لا تقل عن خمسين إلى مئة متر تقريبا،كحد أدنى للقرب من المعدة،التى تعمل فالطريق..