  • الأربعاء 25

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. الغلط على مين !

الغلط على مين !




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 89801 ] نشر منذ 32 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

[ عدد التعليقات: 8442 ] نشر منذ 27 دقيقة

الغلط على شركة الصيانه المسئولة عن السائق والمعدة،Can المفروض وضع أقماع بشرائط،لمسافة كافية لا تقل عن خمسين إلى مئة متر تقريبا،كحد أدنى للقرب من المعدة،التى تعمل فالطريق..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *