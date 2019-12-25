خطوة تفصل يوسف البلايلي عن الأفضل في أفريقيا

نواف السالم(صدى):

أصبح الجزائري يوسف البلايلي، محترف النادي الأهلي، على بُعد خطوة من الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019 .

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن القائمة النهائية للمرشحين وهي: «يوسف البلايلي، التونسي أنيس البدري، المصري طارق حامد»

وهناك العديد من الأسباب تجعل البلايلي متفوقًا على منافسيه، وأقرب لحسم الجائزة لصالحه، علمًا بأنه سيقام حفل جوائز الأفضل في إفريقيا، في مدينة الغردقة المصرية، في 7 يناير المقبل.

وتتضمن تلك الأسباب، الآتي: المسيرة المميزة إذ توج مع منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، كما توج مع الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكذلك أرقامه القوية، إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفين مع الترجي التونسي في مشواره الأفريقي، وكان له دورًا بارزًا مع المنتخب الوطني.