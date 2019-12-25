للحوامل.. الكمثرى غذائك المثالي في الأشهر الأولى

أميرة خالد(صدى):

تعد الكمثرى من الفواكه الغنية بالمياه والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، أي تمد الجسم بكل ما يحتاجه من عناصر غذائية هامة.

وتتميز الكمثرى بغناها بالكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات «C وB وA وE»، ومضادات الأكسدة «الفلافونويدات والأحماض الفينولية»، لذا فهي غذاء مثالي للسيدات الحوامل.

وإذا كنتِ في شهورك الأولى من الحمل، لا تترددي لحظة في تناول الكمثرى بشكل يومي، وتتمثل أبرز فوائدها للحوامل في تحسين الهضم وحركة الأمعاء والتقليل من مشاكل الإمساك.

كما تساهم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان وتقوية جهاز المناعة؛ لاحتوائها على الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم، وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن تجديد الخلايا ومنع آثار شيخوخة الجلد.