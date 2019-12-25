بالفيديو.. تفاصيل تصفية إرهابيين في حي العنود بالدمام

نايف السالم(صدى):

كشف شاهد عيان، اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية تصفية اثنين من العناصر الإرهابية في حي العنود بالدمام، بعد اشتباك أمني معهما.

وفي السياق نفسه، أوضح أحد شهود العيان لقناة الإخبارية، أنه تناقل بعض الجيران أنهم يسكنون في شقق مفروشة وتمت مطاردتهم وإصابتم في الموقع؛ لافتًا إلى أنه قبل يومين أو ثلاثة أيام محاصرة العنود لضبط المطلوبين أمنيًا.

وأضاف شاهد العيان، أنه في الساعة الحادية والربع صباحًا فوجئ بتطويق المنطقة، وإعادتهم للمنازل وبعد ربع ساعة تم إطلاق النار ليعلموا بعدها أنه تم تصفية اثنين من الإرهابيين.

ومن جانبه، أشار شاهد عيان آخر إلى أنه كان هناك مسلحين ” اثنين يحملون 4 مسدسات ” يطلقون النار صوب السيارات وكل من يمر؛ وبعدها بخمس دقائق جاءت دورية أمنية لملاحقتهم ليهربون إلى منزل وحاوطتهم الدوريات من كل جهة ليتم تصفيتهم.

فيديو | شاهدا عيان يرويان لـ #الإخبارية عملية تصفية إرهابيين في حي العنود بـ #الدمام pic.twitter.com/dswMpx1ibu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2019

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