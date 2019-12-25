إتاحة عبور قائدي الدراجات النارية بشروط ورسوم محددة عبر جسر الملك فهد

علي القحطاني(صدى):

كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عماد المحيسن، أنه بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل؛ سيُسمح بعبور قائدي الدراجات النارية والتنقل بين المملكة والبحرين خلال فترة التشغيل التجريبي.

وأضاف أن القرار يأتي بعد صدور موافقة الجهات المختصة في المملكتين، مؤكدًا أن هذه الخدمة ستستمر طوال الأسبوع على مدار اليوم، بشرط أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية خاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكتين.

وأفاد بأنه سيتم إيقافها مؤقتًا عند سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن المسار أقصى اليمين مخصص لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات قدومًا ومغادرةً بالجانبين السعودي والبحريني.

كما سيُتاح في كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية، والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالًا، أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد.