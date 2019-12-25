مركز طب الأسنان التخصصي يقدم خدماته العلاجية والتوعوية لـ1738 مستفيد

نايف السالم(صدى):

نظم مركز طب الأسنان التخصصي بصحة حفرالباطن الحملات العلاجية والوقائية والتوعوية استفاد منها 1,738 مستفيد خلال الربع الأخير لعام 2019 شملت القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية

حيث قدمت لهم المحاضرات التوعوية والتثقيفية والعلاجية واستهدفت الطلاب والطالبات لتوعيتهم بأهمية المحافظة على نظافة الفم والأسنان وشرح كيفية تنظيف الأسنان والمحافظة عليها من التسوس بالإضافة إلى تعريف المراجعين والزوار عن كيفية تحديث البيانات لحجز المواعيد عبر بوابة “موعد الإلكترونية ” وكيفية الحصول على بطاقة أولوية والتي تهدف لتسهيل الخدمة مع تقليل مدة الانتظار في المنشآت الصحية.

وحرصت صحة حفرالباطن على تفعيل البرامج الصحية الإلكترونية والإرتقاء بمستويات الأداء وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأفراد المجتمع