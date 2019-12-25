إتفاقيتي تعاون لتقديم الخدمات النفسية والأسرية والتربوية بصحة مكة

حسين العلي (صدى):

أبرمت الشؤون الصحية بمكة المكرمة بمقرها بالحمراء، اتفاقية تعاون مشترك مع مركز مشاعر للإستشارات الأسرية والنفسية والتربوية، كما أبرمت الصحة إتفاقية تعاون أخرى في الوقت ذاته مع مركز العلياء للإستشارات الأسرية والتدريب؛ لتقديم الإستشارات النفسية والأسرية والتربوية وفقاً للإحتياجات الفعلية للمواطنين.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن الإتفاقيتين عقدت من خلال برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، بحضور ممثلي الإتفاقية مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير ، والمدير التنفيذي لمركز مشاعر فواز فهد أزهر، وممثلة مركز العلياء الدكتورة عبير محمد الحربي.

مبينة بأن هذا النوع من التعاون المشترك يأتي تعزيزاً لمساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتمكينه من تقديم الدعم للخدمات الصحية، من خلال مشاركة القطاع الحكومي وفقاً للإحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

مضيفة بأن هذه الشراكة سوف تثمر إمكانياتها وقدرات كلا الطرفين بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين، بفتح المجال للتطوع وتبادل الخبرات بين الطرفين، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الصحة، ومساعدة منسوبي الصحة وأسرهم في تقديم الخدمات والبرامج الترفهيهة والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والملتقيات العلمية والمعارض التوعوية المصاحبة للفعاليات، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الأسرية والنفسية والإجتماعية والتربوية.