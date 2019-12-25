شاهد.. مرتضى منصور يتهم مسؤول بالأهلي بـ «السِحر والكُفر»

ماجد محمد(صدى):

فتح رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، النار على مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، متهمًا إياه بأنه يسحر للزمالك.

وظهر مرتضى منصور على الهواء مباشرة، وهو يعرض صورًا لوجود «قِفل» على الشباك، مؤكدًا أن سِحر قام به سيد عبدالحفيظ حتى لا يفوز الزمالك في أي مباراة.

وتعادل الزمالك أمس الثلاثاء، أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز، كما تعادل قبلها مع سموحة، وفاز على الأهرام بهدفين دون رد.

وعلى جانب آخر، فاز النادي الأهلي في جميع مبارياته بالدوري المصري منذ بداية الموسم مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر، وكذلك فاز في مبارياته الأفريقية عدا مباراة واحدة أمام النجم الساحلي التونسي في رادس بتونس إذ خسر بهدف نظيف.

ويُلمّح مدير الكرة بالنادي الأهلي «عبدالحفيظ» عقب كل مباراة بأن الزمالك يفوز بالحكام، إذ هناك حكام معينة تدير مباريات الزمالك دائمًا وهناك حكامًا آخرون لا يرشحون لإدارة تلك المباريات.

وعقب رحيل كريستيان جروس الذي فاز معه الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، تعاقد الزمالك مع ميتشو الذي لم يوّفق في المباريات فتم فسخ التعاقد، ثم جاء الفرنسي كارتيرون الذي لعب مبارتين حتى الآن وتعادل فيهما.

كما يشهد الزمالك عدد من الأزمات الأخرى الخاصة بمستحقات اللاعبين، إذ تشير الأنباء إلى أن عددًا من المحترفين ينوون فسخ عقودهم والمغادرة خلال الميركاتو الشتوي، ومنهم أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي.