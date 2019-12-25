بالفيديو.. أبرز المعلومات عن حقن تعبئة الوجه «الفيلر» وآثارها الجانبية

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور سعد آل طلحاب استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر والتجميل، اليوم الأربعاء، عن أبرز المعلومات عن حقن تعبئة الوجه ” الفيلر ” وأنواعها وآثارها الجانبية.

وقال سعد آل طلحاب، في برنامج سيدتي على روتانا خليجية، أن الفيلر كان يستخدم قديمًا في التجميل ولكن ما اختلف هو أنواع المواد المستخدمة به، حيث كان الشائع منه هو الفيلر الدائم الذي اتضح أنه سيئ جدًا ومضاعفاته قوية؛ ليظهر بعد ذلك الفيلر شبه الدائم وبعدها الفيلر المؤقت وهو الشائع الآن.

وأوضح ” آل طلحاب “، أن الفيلر المؤقت وهو حمض الهيرونيك أسيد، في كل شركة توجد مواد مختلفة إما في الشفاه أو أسفل العين أو الخدين وتحديد الفك وغيرها، لافتًا إلى أنه يتم استخدامه لتكبير مناطق معينة أو إخفاء العيوب.

وقال استشاري التجميل، أنه أبرز عيب لها هو التوسع في استخدامها وطلب كميات أكبر من المطلوبة؛ مما شوه التجميل؛ بينما من المضاعفات الحقن بجانب شريان أو وريد؛ حيث أن الحقن بكمية أكبر من اللازم من الممكن أن يؤدي إلى تقليل الدم في المنطقة المحقونة أو حدوث غرغرينة.