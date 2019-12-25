وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة إيلاف

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مجموعة إيلاف المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من الجنسين؛ للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة فأدنى، تحت مسمى ” مشرف التدبير المنزلي/ للرجال، موظف استقبال/ 10 وظائف للرجال, موظف خدمة عملاء/ وظيفتين للنساء، وسكرتير/ للرجال”.

كما أشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنا