وظائف شاغرة بشركة بن زقر

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من محافظة جدة، ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مشرف حسابات رئيسي (عدد 10 وظائف)، مدير حسابات رئيسي (عدد 6 وظائف)، ممثل عمليات المبيعات.

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