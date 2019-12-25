أمين الرياض يوجه بتأخير الدوام غدًا بسبب كسوف الشمس

حمود العنزي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية في أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أن أمين المنطقة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وجه بتأخير دوام غدًا الخميس لمن يرغب بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

وأوضحت الإدارة، أن ذلك ليكون بداية الدوام اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا؛ حرصًا على السلامة وتزامنًا مع تعميم وزير التعليم حمد آل الشيخ، الذي وجه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

ويأتي ذلك حرصاً على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية؛ مما قد يتسبب النظر لفترة طويلة من حدوث إصابات في العين.