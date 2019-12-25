بعد وفاته بشهر.. خطيبة هيثم أحمد زكي تعود إلى الحياة من جديد

القاهرة(صدى):

ظهرت إنجي سلامة خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، من جديد بعد اختفائها لأكثر من شهر، إذا لم تظهر بعد الوفاة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو لقاءات إعلامية إلا مرة واحدة فقط.

وفعلت إنجي سلامة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من جديد بعد إيقافه وإيقاف جميع حساباتها منذ الوفاة، لتشارك متابعيها بمنشور لخطيبها الراحل يعود إلى عام 2014، كتب خلاله ” الحمدلله ربنا كبير اوي”.

وعلقت “إنجي” على هذا المنشور من خلال دعاء له بالرحمة، قائلة “الله يرحمه ويغفرله ويثقل ميزانه بالحمدلله”.

وبعد وفاة هيثم أحمد شاكر، علقت إنجي سلامة حسابها على “فيسبوك” واختفت تمامًا عن الأنظار، إذ كان آخر منشور لها في 17 نوفمبر الماضي، وكشفت خلاله عن مشروع بناء دار أيتام ومسنين وذوي احتياجات خاصة وعيادات خارجية كصدقة جارية لخطيبها الراحل.

وتوفى هيثم أحمد زكي في نوفمبر الماضي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، لتشكل وفاته صدمة كبيرة لعائلته ومحبيه.