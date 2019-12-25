ليبيا تطالب المجتمع الدولي بمنع اعتداءات أردوغان

طرابلس(صدى):

ناشد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الجالية الليبية في تركيا، ومنع تصرفاته التي ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وفي السياق نفسه، أدان عقيلة صالح، تصريحات أردوغان عن وجود مليون تركي مقيم في ليبيا؛ حيث أن ذلك محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا التي تعد دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن المقيمين الأتراك وغيرهم تتم معاملتهم طبقا للقوانين الليبية التي تحفظ لهم حقوقهم وليسوا في حاجة لتدخلات عسكرية من دولهم بحجة الحماية؛ فيما وصف تصريحات أردوغان بأنها غير المسؤولة وتمثل نكسة خطيرة لمبادىء الأمن والسلم الدوليين وعودة سافرة للفكر الاستعماري البغيض تحت مبررات وأهمية وادعاءات باطلة.

وأشار إلى أنهم يعتبروها خرقًا واضحًا لمبادىء وقواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي وزجًا بمنطقة الشمال الأفريقي وحوض البحر الأبيض المتوسط في آتون صراعات ونزاعات ستجر الويلات على شعوب المنطقة؛ مطالبًا الجامعة العربية بإدانة سياسات النظام التركي.