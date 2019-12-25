الاتحاد السعودي لكرة السلة يعتمد أعضاء اللجنة الفنية والتطوير

الرياض(صدى):

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة فصل اللجنة الفنية عن لجنة المسابقات والانضباط وتشكيل لجنة جديدة تحت مسمى (اللجنة الفنية والتطويرية) برئاسة عضو مجلس الإدارة فتحى القصاب وعضوية كلاً من مدرب المنتخب الأول لكرة السلة علي السنحاني، محمد بن عزوز ” فني اللجنة” ومدرب منتخب الفئات السنية تانير جوناي، وإداري منتخب الشباب سعود الخالدي، والمنسق الإعلامي للاتحاد سامي المغامسي، والحكم الدولي الأستاذ إبراهيم الشيخي”.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة فتحى القصاب أن اللجنة تهدف إلى تطوير برامج الاتحاد السعودي لكرة السلة تماشياً مع أنظمه الاتحاد الدولي في وجود لجنة فنية وتطويرية تسعى إلى تطوير جميع البرامج التي تخص تطوير الفئات السنية للاعبين وإعداد الكوادر الإدارية والفنية للأجهزة التدريبية والتحكيمية والإعلام والإحصاء .

وثمن القصاب أهتمام ومتابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن المسعد وأعضاء مجلس الإدارة لتوفير جميع الإمكانيات لتطوير اللعبة والوصول بها إلى تطلعات القيادة الرياضية.