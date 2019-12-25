شيما الحاج تغضب الجمهور برقصها بعد أزمة الفيديو الإباحي

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة شيما الحاج، الجدل من جديد بعد نشرها مقطع فيديو جديد تظهر فيه وهي ترقص على أغنية ” أنت عارف ليه ” للمطربة روبي؛ لتشعل غضب المتابعين خاصةً بعد أزمة الفيديو الإباحي.

وتلقت شيما الكثير من التعليقات السلبية والانتقادات على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتجدر الإشارة إلى أن شيما الحاج، كانت قد وقعت في أزمة كبيرة بسبب فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف؛ لتتعرض للسجن فيما خرجت من فترة قصيرة.