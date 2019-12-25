كارلوس ستراندبيرج يبدع مع الحزم استعدادًا لموقعة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أظهر السويدي كارلوس ستراندبيرج المحترف في صفوف فريق الحزم، أداءًا أكثر من رائع مع فريقه في الفترة الماضية.

وأحرز النجم السويدي 3 أهداف من الأربعة الأخيرة التي أحرزها فريق الحزم، وذلك ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتل “ستراندبيرج” المركز الثاني في قائمة أطول سلسلة أهداف حالية بعدما نجح في إحراز أهداف بـ 3 مباريات على التوالي، وذلك بعد البرازيلي كارلوس إدواردو الذي أحرز أهدافًا في 4 مباريات متتالية.

ومن المقرر أن يخوض الحزم مباراة قوية غدًا الخميس أمام نظيره الهلال، وذلك في تمام الساعة 7:50 على ملعب الحزم في الرس.

ويحتل الحزم المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.