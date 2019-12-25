أفضل طريقة للحفاظ على الشعر الجاف والمجعد

أميرة خالد(صدى):

تحتاج العديد من السيدات، خاصة صاحبات الشعر الجاف والمجعد، إلى عمل حمام كريم أسبوعي للشعر حيث كشف خبراء عن وصفة طبيعية تعالج شعرك وتساعد على تغذيته بشكل صحيح.

وأكد الخبراء أن أهم وصفة لترطيب وتنعيم الشعر التي تعتبر بمثابة مرطب لحمام الكريم هي : المكونات لماسك الأفوكادو والبيض، نصف حبة من الأفوكادو، صفار بيضة واحدة، قبعة الاستحمام.

أوضح الخبراء طريقة التحضيروهي يخلط الأفوكادو مع صفار البيض في الخلاط، ويوزع الخليط على الشعر من الأسفل إلى الأطراف، يغطى الشعر بغطاء الدش لمدة 15 إلى 20 دقيقة، و يشطف بالشامبو أكثر من مرة.