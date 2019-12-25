حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدًا الخميس

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الخميس.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه يتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

وتتكون سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة.

ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.