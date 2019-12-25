دوخة وعدم توازن تمنع فجر السعيد من الظهور التلفزيوني

خالد الظفيري(صدى):

اعتذرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم الأربعاء، عن الظهور التلفزيوني هذا الأسبوع بسبب سقوطها على رأسها ما سبب لها دوخة وعدم توازن.

وأوضحت فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏أول يوم عدت فيه لبرنامج ‎هنا الكويت وفقرة ‎على مسئوليتي طحت في الاستديو طيحة قوية على ‎الراس “.

وأضافت ” السعيد ” : ” بعد يومين من الطيحة بديت أحس في عدم التوازن والدوخة إذا وقفت أو لفيت يمين أو يسار.. ولا زالت مستمره للأسف.. لذلك اعتذرت هذا الأسبوع عن الظهور التلفزيوني وبإذن الله سأعود ‎الأحد القادم “.