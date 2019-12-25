وصفة طبيعية لنضارة البشرة بواسطة خل التفاح

أميرة خالد(صدى):

يمكن استخدام بعض الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية فقط، من أجل تحقيق نضارة البشرة والقضاء على علامات التعب والإرهاق والتقدم في السن.

وفي السياق نفسه، تعد وصفة خل التفاح والعسل من أبرز تلك الوصفات؛ حيث يجب مزج ملعقتي طعام من العسل الطبيعي مع كمية مناسبة من خل التفاح وتطبيق المزيج على البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

وعقب ذلك، يتم غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد؛ثم تطبيق كريم مرطب على كامل مساحته؛ لتستعيد البشرة جمالها وإشراقها وتختفي تلك العلامات التي تسبب الاستياء لدى الكثير من النساء والفتيات.