ابن مشيط يزور مركزي خيبر الجنوب والجزيرة

محمد بن طحيطح(صدى):

قام سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بزيارة تفقدية لمركز خيبر الجنوب واستقبل مشايخ ونواب ومواطنين المركز ومناقشتهم وأخذ مقترحاتهم بحضور رئيس مركز خيبر وبعض مدراء الدوائر الحكومية بالمركز .

وتجول سعادته في مركز خبير والاطلاع علي منجزات بعض الدوائر الحكومية والاطلاع علي المباني الحكومية في مخطط ريم السليل والوقوف على الخدمات المتعثرة في المركز ومناقشة الحلول العاجلة مع الدوائر ذات الإختصاص لسرعة إنجازها لخدمة أهالي المركز.

كما قام بزيارة لمركز الجزيرة وكان في استقباله رئيس المركز الأستاذ علي بن معدي والمشائخ و المواطنين واستمع الي شكاوي ومقتراحات الاهالي.

وشدد سعادته على رؤساء الدوائر والمراكز ومشائخ القبائل بالقيام بادوارهم الفعاله لما فيه خدمة المواطنين.