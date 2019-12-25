بالفيديو.. نصرة الحربي تعلن نيتها بالتحول لـ«داعية»

الرياض(صدى):

شوقت الإعلامية نصرة الحربي، جمهورها بالإعلان عن مجموعة تغيرات جديدة ستطرأ على حياتها في المرحلة المقبلة بما يتزامن مع العام الميلادي الجديد 2020.

ونشرت «الحربي» عبر حسابها على «سناب شات» مقطع فيديو جديد لم تُظهر فيه صورتها، قائلة «أوعدكم متابعاتي الحلوات في السنة الجديدة راح تشوفوا أشياء حلوة وقوية وجديدة».

كما أكدت أنها ستتخذ قرارت قوية، إذ سيشهد العام الجديد انقلاب عام على مستوى حياتها الشخصية والعملية أيضًا، مشيرة إلى استعدادها لتقديم المساعدة لكل من يحتاج، معلنة عن نيتها التقرب أكثر من الله لتصبح داعية وتقدم المحاضرات.

وتسبب هذا الفيديو في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض مجرد «استعراض»، فيما أشار البعض إلى أنها قد تنزع الحجاب.