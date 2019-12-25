بالصور.. آلاف الجزائريين يشيعون رئيس الاركان الراحل قايد صالح

الجزائر(صدى):

تجمع آلاف الجزائريين للمشاركة في تشييع رئيس هيئة الأركان الراحل أحمد قايد صالح الذي توفي يوم الاثنين الماضي.

وذلك بعد أن أدوا عليه صلاة الميت بعد صلاة الظهر اليوم بمربع الشهداء ودفن في مقبرة العالية بالعاصمة الجزائر فيما أقيمت صلاة الغائب في كافة مساجد الجزائر.

وانطلق الموكب من قصر الشعب باتجاه مقبرة العالية في حين اصطف الجزائريون على جوانب الطرق، في جو مهيب ساده الحزن ويطبعه الخشوع.

ويذكر أن الجزائر أعلنت الحداد الرسمي لمدة 3 أيام فيما ظهر على القنوات التلفزيونية شريط يحمل كلمة وداعًا أسد الجزائر.