«دوتيرتي» يدعو خادم الحرمين وولي العهد لزيارة الفلبين

مانيلا(صدى):

أشاد رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، بما تقدمه المملكة من رفاهية للفلبينيين العاملين بها، معربًا عن امتنانه لقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وأكد روبرت بورغي المساعد الرئاسي للشؤون الخارجية، خلال زيارته باهاي كالينجا وهو مركز يديره مكتب العمل الفلبيني في الرياض، أن الرئيس الفلبيني يوجه خالص الشكر والتقديم لقيادة المملكة.

وأوضح «بورغي» في رسالته التي نقلها عن رئيس الفلبين، أن «دوتيرتي» يدعو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيارة الفلبين.

كما وجه رسالة إلى العمال الفلبينيين المغتربين في المملكة، قائلًا إنه لا يريد شيئًا لهم سوى العودة إلى ديارهم وقضاء العطلات مع أحبائهم.