أكاديمية خبرات فارس للفروسية تستضيف جمعية الشيخوخة

صباح الحربي(صدى):

بدعوة كريمة من أكاديمية فارس للفروسية ممثلة في مالكها الدكتور “أبو بكر باعشن” تم مساء الأمس الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩، استضافة سيدات من جميعة الشيخوخة بحضور الشيخ “أحمد العبيكان” وحضور عدد من الايتام ومن أعضاء الجمعية الاستاذ “عواض علي الحارثي” والدكتورة “فاطمة الانصاري” الذين كان في استقبالهم والد فراس – رحمه الله-.

وتم تجهيز حفلاً خطابياً بهذه المناسبة اشتمل على عدد من الفقرات بدأت بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للدكتور “أبو بكر باعشن” رحب فيها بالضيوف الكرام و كلمة للشيخ” أحمد العبيكان” قدم فيها شكره للدكتور باعشن على الدعوة وحفاوة الترحيب والاستعداد، تلاها كلمة للشاعر “ناجي بطيش” وتم عرض للخيول العربية بتقديم من الخيالة أم الخير، ثم عرض معلومات حول الخيول، بعدها قام الجميع بزيارة موقع أسطبل الخيول ثم تجربة ركوب بعض الأطفال للخيل وفِي الختام وجبة العشاء .

وقبل الوصول إلى أكاديمية خبرات فارس للفروسية توقف الفريق الضيف في مزرعة “فراس يوسف طنطاوي” رحمه الله ، حيث أخذ الفريق جولة داخل المزرعة التي جمعت داخل أسوارها عدد من الحيوانات والطيور والخيول وقد استمتع الجميع بما شاهد ورأى.