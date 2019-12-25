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    ديسمبر

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بالفيديو.. تفاصيل قرار تأخير اختبارات الطلاب غدًا بسبب ظاهرة كسوف الشمس

بالفيديو.. تفاصيل قرار تأخير اختبارات الطلاب غدًا بسبب ظاهرة كسوف الشمس
علي القحطاني(صدى):

أوضحت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي للتعليم العام تفاصيل قرار تأخير اختبارات الطلاب “الخميس 26 ديسمبر” بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

وقالت ابتسام خلال مكالمة هاتفية في برنامج ” سيدتي ” : تزامنت ظاهرة كسوف الشمس مع الوقت الذي سيتوجه فيه الطلاب إلى المدارس ونظرًا لتأكيد جميع الخبراء على خطورة تعرض الطلاب للشمس مباشرة حيث يسبب مشاكل عديدة للعين.

وأضافت : لذلك وجه وزير التعليم بتأجيل وقت الامتحان بعد انتهاء ظاهرة كسوف الشمس ودخول لجان الامتحانات، موضحة أن هذا القرار ياتي خوفًا على الطلاب وحرصًا على سلامتهم.

وتابعت : أن هذا القرار يشمل المعلمين والمعلمات أيضَا وعلى الجامعات اتخاذ القرار المناسب لطلابها في هذا الأمر.


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