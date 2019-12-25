بالفيديو.. تفاصيل قرار تأخير اختبارات الطلاب غدًا بسبب ظاهرة كسوف الشمس
أوضحت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي للتعليم العام تفاصيل قرار تأخير اختبارات الطلاب “الخميس 26 ديسمبر” بسبب ظاهرة كسوف الشمس.
وقالت ابتسام خلال مكالمة هاتفية في برنامج ” سيدتي ” : تزامنت ظاهرة كسوف الشمس مع الوقت الذي سيتوجه فيه الطلاب إلى المدارس ونظرًا لتأكيد جميع الخبراء على خطورة تعرض الطلاب للشمس مباشرة حيث يسبب مشاكل عديدة للعين.
وأضافت : لذلك وجه وزير التعليم بتأجيل وقت الامتحان بعد انتهاء ظاهرة كسوف الشمس ودخول لجان الامتحانات، موضحة أن هذا القرار ياتي خوفًا على الطلاب وحرصًا على سلامتهم.
وتابعت : أن هذا القرار يشمل المعلمين والمعلمات أيضَا وعلى الجامعات اتخاذ القرار المناسب لطلابها في هذا الأمر.
ابتسام الشهري – المتحدث الرسمي للتعليم العام – توضح لسيدتي تفاصيل قرار تأخير اختبارات الطلاب "الخميس 26 ديسمبر" بسبب ظاهرة كسوف الشمس#برنامج_سيدتي#خليجية@spokesp_moe#كسوف_الشمس_الحلقي#الكسوف_الحلقي#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/RUKGJMdICI
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 25, 2019
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