شاهد.. تويوتا سوبرا تعود بعد 17 عامًا بـ 233 ريال

أميرة خالد(صدى):

عادت سيارة تويوتا سوبرا بعد انقطاع دام 17 عامًا، بجيل خامس وجديد كليًا مع سيارة موديل 2020، إذ أظهر مقطع فيديو، اختبار قيادة للسيارة التيت حمل مسمى اختصار GAZOO Racing.

وتعتمد السيارة الجديدة، على محرك I6 مكون من 6 سلندر بشكل خطي سعة 3 لترات مع تيربو مزدوج الفراشات يولد قوة 335 حصان و 500 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع جير بوكس ZF من 8 سرعات.

كما يصل سعر تويوتا GR سوبرا الجديدة من 62,350 دولار أمريكي أي ما يعادل 233,850 ريال سعودي.