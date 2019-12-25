بالفيديو.. عارض أزياء إيطالي شهير يروج لزيارة المملكة بعد «ميدل بيست»

عادل الحربي(صدى):

أبدى عارض الأزياء الإيطالي، بيترو بوسيلي، إعجابه الكبير بمهرجان الموسيقى الأكبر في المنطقة MDL Beast ميدل بيست، بعد حضوره له ليروج لزيارة المملكة وعدم تصديق كلام وسائل الإعلام التي لا تتحدث عن الواقع الفعلي وتروج للأكاذيب.

وأوضح بوسيلي، في مقطع فيديو: ” لقد عدت للتو من المملكة بعد قضاء عدة أيام هناك، قضيت وقتًا ممتعًا لن أنساه، والتقيت بالأشخاص وهم ودودون ولطفاء، وأنا سعيد حقًا لأنني زرت هذه البلاد شخصيًا ” ؛ مؤكدًا أن المملكة تشهد تغيرات إيجابية هائلة.

وأضاف: ” قبل أن تُقروا أن الصورة النمطية في أذهانكم هي الواقع، وتقرروا الانعزال، أنصحكم بالذهاب إلى هناك ومقابلة الأشخاص والاستماع إليهم، وأثق بأنكم ستغيرون وجهة نظركم، أغلب وسائل الإعلام تنتقد لمجرد الانتقاد وتسييس الأمور، فلا تستمعوا لها واحكموا بنفسكم، لا تدعوا شخصًا أو شيئًا آخر يقرر عنكم ويحكم بدلًا منكم ” .