حقيقة وفاة الشيخ فهد المحمد المتهم باختلاس مئات ملايين الدولارات

خالد الظفيري(صدى):

أثارت أنباء وفاة الشيخ فهد المحمد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي السابق في العاصمة البريطانية، والمتهم بأشهر قضية اختلاسات مالية بقيمة مئات ملايين الدولارات، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة الرأي الكويتية عن حقيقة وفاته، موضحة أن الشيخ فهد المحمد توفى قبل شهر من الآن في جزر البهاما التي كان يٌقيم بها منذ فترة، وتم دفنه هناك.

وأصدر القضاء الكويتي في وقت سابق، حكمًا ضد الشيخ فهد المحمد وألزمه برد مبلغ 138 مليون دولار، في قضية الاختلاسات التي تعود إلى الفترة الممتدة من عام 1987 حتى 1992م.