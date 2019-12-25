6 طرق لمعرفة أن المنتج فاسد

نايف السالم(صدى):

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن المنتج يُعدّ مغشوشاً إذا تغيرت خواصّه الطبيعيّة أو مُكوّناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.

وقالت الهيئة، إن المنتج يعد مغشوشًا في الحالات التالية:

أي منتج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقة في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه، أو في بياناته المتعلقة بمصدره (بلد الصنع) أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو تاريخ صلاحيته.

أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعمدة أو أي من بنودها، أو أنتج أو صنع أو عبئ أو محزن أو تقل أو مرض بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات المعمدة.

و كل منتج فاسد وفقا لما يلي:

• المنتج غير الصالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني.

• المنتج الذي انتهت فترة الصلاحية المدونة عليه.

• إذا ظهرت على المنتج مظاهر الفساد أو التلف.

• وإذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.

• إذا احتوى المنتج على ديدان أو يرقات أو حشرات أو احتوى على فضلات أو مخلفات آدمية أو حيوانية أو نحوها.

• ظهور نتيجة فحص المنتج بعدم صلاحيته.